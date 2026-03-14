Imperia | 18 autisti ammessi all’orale rallysta

A Imperia, 18 autisti sono stati ammessi alla prova orale nell’ambito della selezione per assunzioni a tempo indeterminato. La procedura, organizzata congiuntamente da Provincia e Comune, ha portato alla fase finale di un percorso che coinvolge candidati in cerca di un impiego stabile come autisti. La selezione si concentra ora sulla valutazione delle competenze di ciascun candidato.

La selezione per il ruolo di autista a tempo pieno e indeterminato, gestita congiuntamente dalla Provincia e dal Comune di Imperia, ha raggiunto la fase cruciale della prova orale. Dopo aver superato i filtri iniziali, 18 candidati sono stati ufficialmente ammessi a questa nuova tappa del concorso pubblico. La lista dei codici identificativi è stata resa pubblica sui portali istituzionali e sul sistema InPA. Il percorso selettivo ha mostrato una forte partecipazione iniziale, con ben 114 domande pervenute al momento dell’iscrizione. Di questi aspiranti, 97 hanno ottenuto l’ammissione alle prove successive, mentre solo 53 si sono effettivamente presentati alla verifica teorico-pratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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