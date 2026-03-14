Impact 12.03026 La missione di Rosemary

Durante l’evento Impact del 12 marzo, i fratelli Hardy hanno difeso con successo i titoli di coppia contro Sinner e Saint, ottenendo un punteggio di 2,5 su 5. Prima di loro, Josh Alexander e Eric Young avevano affrontato la stessa coppia, ma senza riuscire a prevalere. La sfida ha aperto la serata e ha attirato l’attenzione dei fan presenti.

TNA WORLD TAG TEAM TITLES MATCH: THE HARDYS (C) vs SINNER & SAINT (2,5 5) Un buon opener che vede i fratelli Hardy difendere con successo le loro cinture contro il giovane tag orfano prima di Josh Alexander e poi di Eric Young. E’ una ricostruzione per Judas e Wiliams che nonostante la sconfitta, non sfigurano. Curiosa la chiusura del match, la quale avviene attraverso una sottomissione eseguita da Jeff Hardy. VINCITORI E ANCORA TNA WORLD TAG TEAM CHAMPIONS: THE HARDYS Vediamo un promo di Indi Hartwell, la quale si dice pronta a rincorrere ancora una volta il Knockouts World Title e per questo avverte l’attuale campionessa, Arianna Grace, definendola non meritevole di te cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 12.03.026 La missione di Rosemary Articoli correlati Impact 05.03.2026 Ristabilire ciò che è giustoTNA KNOCKOUTS WORLD TITLE MATCH: ARIANNA GRACE (C) vs JODY THREAT (1 / 5)Un match brutto come brutta sa essere l’attuale campionessa in-ring. Impact 18.12.2025 Il trionfo del Team TNA e la ribalta di Arianna Grace#1 CONTENDER 20-MAN BATTLE ROYAL (2,5 / 5)La puntata odierna di iMPACT si apre con la Battle Royal a 20 uomini volta a decretare il prossimo primo...