Imola | droni e cani cercano il ragazzo scomparso

Nelle campagne di Imola, nella frazione di San Prospero, si stanno svolgendo intense operazioni di ricerca per trovare un uomo di circa 30 anni scomparso dalla sera del 13 marzo. Sono impiegati droni e cani addestrati, che stanno scandagliando l’area in diverse direzioni. Le operazioni sono coordinate dalle forze dell’ordine e coinvolgono diversi mezzi e tecniche di ricerca.

Nelle campagne di Imola, nella frazione rurale di San Prospero, si svolge un’operazione di ricerca complessa per rintracciare un uomo di circa trent’anni scomparso dalla sera del 13 marzo. Il dispositivo di soccorso, attivo da venerdì alle 20:00 e protrattosi durante la notte fino al sabato 14 marzo, coinvolge vigili del fuoco, unità cinofile e droni in un’indagine metodica dei terreni agricoli e delle strade poderali. L’assenza di dettagli sull’identità della persona scomparsa mantiene alta l’attenzione sulle procedure operative messe in campo. Non sono state diffuse informazioni specifiche sul perché dell’evento o sulle circostanze esatte che hanno portato alla scomparsa, lasciando il sulla logistica del soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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