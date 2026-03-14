Sul web si diffonde la scoperta di una versione giapponese di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, che ricorda l’opening di un noto anime. Questa reinterpretazione ha catturato l’attenzione degli utenti dei social, creando un interesse inaspettato attorno alla canzone napoletana. La vicenda riguarda esclusivamente la condivisione online di questa somiglianza tra brano italiano e musica giapponese.

Una canzone napoletana che improvvisamente sembra uscita da un anime giapponese: è quello che sta succedendo online con “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Il brano, vincitore di Festival di Sanremo 2026, è tornato virale sui social in una versione sorprendente: qualcuno lo ha ricreato in giapponese usando l’intelligenza artificiale. Il risultato ha spiazzato molti ascoltatori, perché la canzone cambia completamente atmosfera e ricorda le sigle delle serie animate giapponesi. In poche ore il video ha iniziato a circolare su TikTok, Instagram e Threads, raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti. E il dettaglio più curioso è che molti utenti sostengono che. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il web scopre “Per sempre sì” in giapponese: sembra l’opening di un anime famoso (e fa impazzire i social)

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