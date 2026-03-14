Il vice di Zuppi ha annunciato il suo forfait al XXV congresso di Magistratura democratica, evitando di partecipare alla manifestazione. La decisione ha suscitato reazioni di malumore e sospetti tra alcuni partecipanti, mentre il «No» di monsignor Francesco Savino si è manifestato con anticipo rispetto alla data prevista per le urne. Non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali dietro questa scelta.

Il «No» di monsignor Francesco Savino è arrivato in anticipo sulla data delle urne. Ma la scheda elettorale non c'entra: stiamo parlando, infatti, del forfait che il numero due della Cei ha dato al XXV congresso di Magistratura democratica. La sua presenza era prevista ieri nella tavola rotonda dal titolo poco ecumenico: «L’insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo». Le polemiche però devono averlo convinto a fare un passo indietro. Si è così limitato ad inviare una lettera che non porge l'altra guancia nei confronti di chi, a suo dire, ha dato «letture e interpretazioni polarizzate» della sua annunciata partecipazione ad un evento inevitabilmente schierato per il «No» alla riforma Nordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il vice di Zuppi dà buca a Md. A sinistra dietrologie e malumori

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