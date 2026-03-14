Il VAR espelle Abqar per il pizzicotto nelle parti intime a Sorloth | Mai visto nulla del genere

Durante la partita tra Atletico Madrid e Getafe, l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso ad Abqar per aver pizzicato Sorloth nelle parti intime. L’episodio ha attirato l’attenzione di tutti, dato che non si era mai visto un’azione simile in campo. L’arbitro ha deciso di espellere Abqar, rendendo la situazione ancora più insolita. La decisione ha suscitato molte reazioni tra tifosi e commentatori.

In Atletico Madrid-Getafe si è assistito ad una espulsione decisamente particolare quando Abqar è stato immortalato dal VAR in un gesto decisamente antisportivo: "Non era mia intenzione, giuro sulla mia famiglia che non volevo colpirlo lì". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Mi indichi un tabacchi aperto?”: 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intimeUn uomo di 42 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne, avvicinata nel maggio 2023 alla stazione di... Squalificato per aver “violato le parti intime” dell’avversario, l’arbitro: “Faticava a parlare”Il capitano dello Swindon Town Ollie Clarke è nell'occhio del ciclone in Inghilterra per il comportamento scioccante nei confronti di due avversari:...