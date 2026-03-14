Se possiedi uno smartphone Android, è importante sapere che potrebbe essere vulnerabile a determinati metodi di sblocco rapido. In pochi secondi, un esperto può verificare se il dispositivo è a rischio e, con le giuste tecniche, accedere ai dati contenuti. Questa scoperta mette in luce la facilità con cui un dispositivo può essere sbloccato, anche senza permesso.

Hai mai pensato che la schermata di blocco del tuo smartphone fosse una barriera invalicabile? Ripensaci. Una vulnerabilità recentemente scoperta nei dispositivi Android può consentire a un attaccante di accedere al tuo telefono in meno di sessanta secondi, aggirando completamente quella protezione su cui hai sempre fatto affidamento. La falla, catalogata come CVE-2026-20435, colpisce determinati chip MediaTek SoC che utilizzano il TEE di Trustonic, un ambiente di esecuzione fidato che dovrebbe proprio garantire la sicurezza del dispositivo. E qui sta il paradosso: la tecnologia pensata per proteggerti diventa il tallone d’Achille. Secondo le stime, circa un dispositivo Android su quattro è potenzialmente vulnerabile, con una prevalenza maggiore nei modelli economici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il tuo Android può essere sbloccato in 60 secondi: ecco come scoprire se sei a rischio e come proteggerti

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