Il tumore al pancreas ha causato la morte di Enrica Bonaccorti e Gianluca Vialli, due figure pubbliche italiane. Ogni anno in Italia circa 14.000 persone ricevono questa diagnosi e purtroppo molte di loro non riescono a superarla. La malattia, nota per la sua aggressività, si presenta spesso senza segnali evidenti, rendendo difficile l’individuazione precoce.

Pisa, 14 marzo 2026 – Il nome di Enrica Bonaccorti si aggiunge al lungo elenco delle persone che ogni anno vengono sconfitte dal tumore al pancreas, lo stesso che ha portato via Gianluca Vialli, Steve Jobs, Eleonora Giorgi e che ogni anno colpisce circa 14mila persone in Italia. Una malattia contro cui a Pisa si combatte quotidianamente nelle sale operatorie dell’Aoup, dove negli anni si è sviluppata una delle esperienze più importanti nel campo della chirurgia pancreatica. “A Pisa – spiega il professor Luca Morelli, direttore di uno dei reparti con maggior esperienza in questo ambito in Italia – si è costruito nel tempo un percorso tra i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tumore al pancreas che ha ucciso Enrica Bonaccorti e Gianluca Vialli: “I segnali che possono accendere la spia”

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