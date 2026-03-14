Questa primavera il trend “Princess Jewelry” invade le vetrine e i social, portando tiara, maxi diamanti e gioielli sontuosi in primo piano. Le nuove regole sono chiare: si punta a maggior brillantezza, a un tocco di teatralità e a un tocco regale in ogni dettaglio. Le creazioni si fanno più vistose e cariche di energia, proponendo uno stile ispirato al mondo delle royals.

Le nuove regole per questa primavera sono semplici: più brillantezza, più drama, più energia royal. Il trend che sta esplodendo tra red carpet, social e street style si chiama Princess Jewelry, ed è esattamente quello che immagini: collane di diamanti che sembrano uscite da una corte reale, anelli cocktail oversize e perfino tiara pensate per essere indossate nella vita di tutti i giorni. Perché il Princess Jewelry è il nuovo obsession trend. Sì, proprio così. Non serve un invito a Buckingham Palace per sfoggiare una corona. La nuova estetica fashion è molto più giocosa e contemporanea: gioielli importanti mixati con look casual, jeans vintage, blazer oversize e T-shirt basic. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il trend “Princess Jewelry” è ovunque questa primavera: tiara, maxi diamanti e gioielli da vera royal

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Una selezione di notizie su Princess Jewelry

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