Il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore

A San Salvatore si svolge il tradizionale Falò di San Giuseppe, un evento che si ripete ogni anno in questa località. La serata prevede l’accensione di un grande falò pubblico, a cui partecipano residenti e visitatori, e si tiene nel rispetto delle consuetudini locali. La manifestazione si svolge generalmente nel pomeriggio e prosegue fino a sera, attirando un pubblico vario e interessato.

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