Nel Medio Oriente, con il conflitto in Iran che prosegue, è stato presentato il Cheoung II, un nuovo sistema di difesa antimissile. Questo dispositivo, progettato per intercettare missili in volo, rappresenta un aggiornamento rispetto ai sistemi precedenti. La sua funzione principale è di individuare e neutralizzare minacce in arrivo, offrendo una protezione più efficace contro eventuali attacchi missilistici.

Nel Medio Oriente, scosso dalla guerra in Iran, la difesa antimissile è tornata al centro delle strategie di sicurezza. Il motivo? Missili balistici e sciami di droni di Teheran rappresentano minacce difficili da neutralizzare. Ebbene, minacce del genere hanno spinto diversi Paesi ad accelerare gli investimenti in sistemi sempre più avanzati. Tra questi sta emergendo il Cheongung-II, il sistema di difesa aerea sviluppato dalla Corea del Sud e progettato per intercettare missili e velivoli ostili prima che possano raggiungere i loro obiettivi. Il jolly, noto anche come KM-SAM Block II, è pensato per operare all’interno di una difesa stratificata e agire come uno scudo intermedio tra i livelli più esterni e quelli di protezione finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il super ombrello contro i missili iraniani: come funziona il Cheoung II

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