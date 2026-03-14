Il sistema Smithsonian a Venezia

Il sistema Smithsonian a Venezia comprende circa venti musei, tra cui il Smithsonian Anacostia Community Museum e il Museo e centro per la storia e cultura. Questi istituti sono parte di un network internazionale che si occupa di conservazione, ricerca e esposizioni. La presenza di queste strutture in città permette di offrire ai visitatori una vasta gamma di esposizioni e programmi dedicati alla storia, alla cultura e alla società.

Materico e poco spettacolare. Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia Scorrendo l’elenco della ventina di musei che fanno parte del sistema dello Smithsonian Institution si incrociano il Smithsonian Anacostia Community Museum, il Museo e centro per la storia e cultura americana e africana, il Museo nazionale di storia e cultura afroamericana, il National museum of african art, il National museum of the American Indian. Tutta una apertura e attenzione ai nuovi mondi, e molti saluti quelli vecchi e bianchi, che farebbe concorrenza alla Biennale di Venezia come piace a Pietrangelo Buttafuoco; ma anche molta voglia di scappare alla National Gallery o al Museo Correr. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il sistema Smithsonian a Venezia Articoli correlati Smithsonian Zoo: è nata una elefantessa asiatica, primo arrivo in quasi 25 anni(LaPresse) Per la prima volta in quasi 25 anni, lo Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute ha dato il benvenuto a una piccola... Friuli Venezia Giulia: boom di dipendenti pubblici (+626 nel 2024). Udine e le sfide per la sostenibilità del sistema.Il Friuli Venezia Giulia si conferma una regione con un numero crescente di dipendenti pubblici, un trend che nel 2024 ha portato a un aumento di 626... The Rise and Fall of the Aztec Empire