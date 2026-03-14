Il sindaco di Pescara ha incontrato Alessandro Calista, un poliziotto di 29 anni originario di Catignano, che è stato aggredito a Torino durante una manifestazione contro il centro sociale Askatasuna lo scorso febbraio. Il primo cittadino ha premiato Calista, definendo il suo comportamento un esempio di coraggio. L’evento si è svolto in un contesto di riconoscimento pubblico per l’agente coinvolto nell’incidente.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha incontrato Alessandro Calista, il poliziotto di 29 anni, originario di Catignano (Pescara), aggredito lo scorso febbraio a Torino durante una manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Masci, come aveva già annunciato telefonicamente a Calista, ha voluto premiarlo a nome della città consegnandogli una pergamena e una miniatura in 3D della Nave di Cascella. Alla consegne del riconoscimento era presente anche il questore del capoluogo adriatico, Carlo Solimene. “Le persone che si mettono a disposizione dello Stato, quindi della comunità, devono essere sempre portate come esempio e tu costituisci un esempio per tanti giovani”, ha detto Masci a Calista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il sindaco di Pescara premia il poliziotto aggredito a Torino da Askatasuna: “Il tuo coraggio è un esempio formidabile”

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