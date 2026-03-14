Il sentiero 4 della cascata delle Marmore è chiuso da 6 mesi per la caduta di un masso

Da circa sei mesi il sentiero 4 della cascata delle Marmore rimane chiuso a causa di una caduta di massi. A inizio ottobre, un grosso masso si è staccato e ha sfondato il tetto della casetta di ingresso al percorso. La zona è stata messa in sicurezza e il sentiero rimane inaccessibile al pubblico.

Era l'inizio di ottobre quando un grande masso, cadendo sulla casetta di ingresso al sentiero 4, ne aveva sfondato il tetto. Fortunatamente in quel momento non erano di passaggio turisti, né gli operatori che lavorano alla cascata delle Marmore erano presenti dentro la casetta. Più volte in questi sei mesi la giunta comunale di Terni ha annunciato lavori imminenti di sistemazione e messa in sicurezza. Ad oggi non ci sono stati interventi e la stagione turistica è ormai alle porte. Dopo la figuraccia della cascata chiusa al passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, auspichiamo un sussulto di dignità del Comune di Terni. È necessario che il sentiero 4 venga messo in sicurezza quanto prima, in modo che i lavoratori della cascata e i turisti possano utilizzarlo senza rischi prima dell’ormai prossima settimana di Pasqua. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Forum delle Acque 2026: i 2300 anni della Cascata delle Marmore e l’anteprima mondiale del rapporto Unesco Leggi anche: Terni, Elena Proietti: “Cascata delle Marmore chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico. Profonda indignazione”