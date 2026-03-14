il senso delle paralimpiadi italiane

Durante la cerimonia di apertura, il presidente del Comitato paralimpico internazionale ha sottolineato l’importanza di ricordare gli atleti e le atlete coinvolti nelle Paralimpiadi italiane. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, pronti a competere nelle varie discipline. Le Paralimpiadi rappresentano un momento di grande attenzione verso le capacità degli atleti con disabilità.

Viva le Paralimpiadi, ma disonore sull'Ipc che permette le bandiere russe. C'è chi dice no Che siano ricordati gli atleti e le atlete. Era con queste parole che il presidente del Comitato paralimpico internazionale (Ipc), Andrew Parsons, aveva dato avvio ai Giochi durante la Cerimonia d’apertura nella storica Arena di Verona. Ed è con questa certezza che lasciamo, non solo la Paralimpiade, ma Milano Cortina in sé. Come ogni edizione, se i cinque cerchi danno il benvenuto ai Giochi, sono infatti i tre agitos, simbolo del movimento paralimpico, a far calare il sipario su settimane di gare, record, emozioni o prime volte firmate da “obrigado” brasiliani e inni che ritornano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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