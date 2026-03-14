Il rovescio a una mano di Musetti? Tutto merito di una controfigura!

Durante un match, si è scoperto che il rovescio a una mano di Lorenzo Musetti non è eseguito esclusivamente da lui, ma utilizza anche una controfigura. Questa rivelazione ha suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che finora avevano dato per scontato che fosse un colpo interamente eseguito dal tennista. La scoperta mette in discussione alcune convinzioni sui suoi movimenti in campo.

Cosa succede davvero quando Lorenzo Musetti esegue il suo classico rovescio a una mano? Beh, quanto pare ha una. controfigura! Il content creator, atleta e filmaker Ben Johnson si è trasformato per un giorno nello stuntman di Musetti, prendendosi "i rischi al posto suo", come ha scritto lui stesso nella descrizione del video ispirato al leggendario sketch con Tom Cruise e Ben Stiller. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il rovescio a una mano di Musetti? Tutto merito di una... controfigura! Articoli correlati Leggi anche: Il rovescio a una mano non morirà con Wawrinka o Musetti: sopravviverà per la sua diversità (El Paìs) Musetti: "Punto al numero 3. E se dovessi rinascere, non rinuncerei al rovescio a una mano"Sette anni fa, qui a Melbourne, Lorenzo Musetti conquistava il titolo dello Slam Junior. Una selezione di notizie su Il rovescio a una mano di Musetti Tutto... Temi più discussi: LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 1-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: ritorno con sconfitta per il numero 5 del mondo; Indian Wells: Fucsovics mette in ginocchio Musetti; Sinner è una macchina. Ma oggi…: Cierro legge il duello che sta cambiando gerarchie e linguaggio del tennis; Musetti, l’arte del rovescio d'autore contro le macchine: via libera per Indian Wells, ora il salto tra i giganti. LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 1-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: ritorno con sconfitta per il numero 5 del mondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di ... oasport.it Lorenzo Musetti mostra il bicipite e commenta l'eleganza del suo tennis alla fine del matchLorenzo Musetti mostra il bicipite e commenta l'eleganza del suo tennis alla fine del match Dopo aver battuto in quattro set Francis Tiafoe il carrarino ha risposto a una domanda sulla bellezza del ... rainews.it @follower Sinner e Musetti secondo e quinto in classifica. Cobolli e Darderi seguono la scia positiva tricolore e la confermano ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook - Jannik Sinner - Lorenzo Musetti - Flavio Cobolli - Luciano Darderi I FANTASTICI 4 AZZURRI che da lunedì popoleranno la top 20 del ranking ATP: l'Italia non ne ha mai visti così tanti così in alto tutti insieme GOLDEN ERA x.com