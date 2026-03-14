Un ricercatore bergamasco si trova ora a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove lavora all'università locale. Dalla finestra del suo ufficio, può osservare i droni che sorvolano la città, che è stata colpita più volte dai velivoli delle milizie filoiraniane. Nonostante la presenza di questi mezzi, il docente ha deciso di rimanere nella zona.

L’INTERVISTA. Il professor Giovanni Mascaretti da Bergamo all’università di Erbil, nel Kurdistan iracheno, città presa di mira dai droni delle milizie filoiraniane. «Questo popolo ha sofferto tantissimo, vuole la pace». Lontano dalle aule sicure, ci sono cattedre in prima linea. E il ricercatore bergamasco Giovanni Mascaretti ha scelto decisamente la frontiera. Da pochi mesi è tornato a Erbil, nel Kurdistan iracheno, per insegnare alla British International University, cedendo al richiamo di una terra complessa che lo aveva già ospitato per cinque anni. Lo abbiamo raggiunto nei giorni di massima allerta per gli attacchi di droni, per farci raccontare cosa significhi insegnare «al fronte» in un crocevia di tensioni, in una regione che è tornata a bruciare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il ricercatore bergamasco in Iraq: «Vedo i droni dalla finestra, ma resto»

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