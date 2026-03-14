Il regista Nicola Campiotti e l' attrice Evita Ciri | Affascinati dalla storia che ruota attorno a Narni Sotterranea

Il regista Nicola Campiotti e l’attrice Evita Ciri hanno visitato Narni Sotterranea e hanno manifestato il loro fascino per le strutture antiche che si trovano sotto la città. Diversi personaggi noti sono passati da Narni nel corso del tempo e hanno avuto modo di visitare i sotterranei, rimanendo colpiti dalla loro bellezza e mistero. La visita ha attirato l’attenzione di molti appassionati di storia e di cultura.

Ancora dei personaggi importanti rimasti affascinati dalle bellezze di Narni Sotterranea. In passato sono stati tanti i "Vip" capitati a Narni, magari per caso, che sono rimasti colpiti dalla visita fatta nei sotterranei della città. Gli ultimi due personaggi noti, che sono scesi lungo le scalette che conducono verso la porta di ingresso del sito, sono stati il regista e scrittore Nicola Campiotti e la sua compagna, l'attrice Evita Ciri. Quest'ultima è diventata famosa in Italia per essere stata nel 1967, ancora giovanissima, l'attrice che ha impersonato Lucia nello sceneggiato "I Promessi Sposi", andato in onda sulla Rai, con un cast di attori straordinari e la regia di Sandro Bolchi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Narni Sotterranea: l'associazione acquista un defibrillatore e forma i suoi collaboratori per interventi di emergenza