Il referendum e una storia breve della magistratura militante

Nel 1992 si apre un capitolo della storia giudiziaria con il referendum e una narrazione sulla magistratura militante. In quegli anni, la Prima Repubblica stava per finire e il sistema politico era segnato da una diffusa corruzione che coinvolgeva partiti di diversa estrazione, dalla DC al PCI e altri. È un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni istituzionali.

Tutto iniziò nel 1992. Prima Repubblica al tramonto, corruzione di partito generalizzata da destra a sinistra, dalla Dc al Pci, passando da tutti gli altri che avevano avuto ruoli di governo. Partiti allora elefantiaci, costosissimi. A Milano scoppia il bubbone. Il sistema viene definito Tangentopoli, i magistrati milanesi creano il pool Mani Pulite. Fin qui tutto in regola. Ma i magistrati del pool danno una impronta politica al loro lavoro. Perseguono i partiti non i reati, i dirigenti dei partiti non i presunti colpevoli. Il dottor Piercamillo Davigo, membro del pool, lo teorizza: «Non esistono innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il referendum, e una storia breve della magistratura militante Articoli correlati Verso il referendum. Dialoghi sulla riforma della MagistraturaLa sottosezione aretina dell’associazione nazionale magistrati ha organizzato una tavola rotonda per discutere dei temi della riforma costituzionale... Referendum, il primo presidente della Cassazione: “L’autonomia della magistratura resti effettiva. Preoccupati per indebolimento dell’indipendenza”Dire che il governo voglia limitare l’indipendenza della magistratura è “blasfemo“. Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente Altri aggiornamenti su Il referendum e una storia breve della... Temi più discussi: Referendum giustizia del 22-23 marzo: l’esperienza delle riforme costituzionali; LIVE | Referendum giustizia, a Roma l’assemblea per il No; Seminario Al centro la Costituzione. Fra storia, referendum, inclusione e futuro, 11 marzo 2026; La newsletter di Pagella Politica per arrivare informati al referendum sulla giustizia. Capire il referendum del 22 e 23 marzo. Presentato l’instant book Il giudice giustoUna storia di giustizia e 50 argomentazioni per spiegare l’importanza delle ragioni del Sì al prossimo referendum del 22 e 23 marzo. ilriformista.it IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA E UN PAESE CHE NON PUÒ PIÙ GUARDARSI L’OMBELICOIl referendum del 22 e 23 marzo 2026 – referendum confermativo, vale la pena ricordarlo, con cui i cittadini sono chiamati a confermare o respingere una riforma già approvata dal Parlamento – possiede ... opinione.it Nel corso della trasmissione Giustizia al Bivio, il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi ha spiegato le ragioni del No alla riforma della giustizia nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’intervista è stata realizzata da Maria Teresa Carroz - facebook.com facebook 18 MARZO, CHIUSURA DELLA CAMPAGNA PER IL NO! Ci vediamo il 18 marzo, alle ore 17:00, in Piazza del Popolo a Roma, per la chiusura della campagna per il NO al referendum sulla giustizia. Parteciperanno tra gli altri Giovanni Bachelet, Maurizio Land x.com