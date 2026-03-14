Il progetto TOBIA arriva a Frosinone Sora e Cassino

Il progetto TOBIA viene avviato negli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino. L'assessore all'Inclusione ha annunciato l'inizio delle attività in queste strutture sanitarie, coinvolgendo i reparti e il personale medico. La presenza del progetto si traduce in interventi specifici rivolti ai pazienti e alle équipe sanitarie nelle tre città. La consegna delle attrezzature e la formazione del personale sono le tappe immediatamente seguite all'annuncio.

Il progetto TOBIA arriva negli ospedali della provincia di Frosinone. L'assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli ha infatti inaugurato il modello organizzativo, dedicato alla presa in carico delle persone con disabilità complessa non collaborante, negli ospedali ‘Spaziani' di Frosinone, ‘SS. Trinità' di Sora e ‘S. Scolastica' di Cassino. Presenti anche la Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio Alessia Savo, la garante regionale per la tutela delle persone con disabilità Anna Teresa Formisano, il Direttore Generale della ASL di Frosinone Arturo Cavaliere e la Direttrice Sanitaria della ASL di Frosinone Maria Giovanna Colella. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il progetto TOBIA arriva a Frosinone, Sora e Cassino Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla Sora-Cassino: cinque feriti, arriva l'eliambulanza Il Progetto Tobia inaugurato negli ospedali di Palestrina e ColleferroProsegue il percorso di inaugurazioni del Progetto Tobia negli ospedali della Regione Lazio. Una selezione di notizie su Il progetto TOBIA arriva a Frosinone... Temi più discussi: Progetto TOBIA da oggi attivo a Frosinone, Sora e Cassino; Sanità senza barriere: a Frosinone, Sora e Cassino arriva il 'Servizio Tobia' per i pazienti con gravi disabilità; Progetto Tobia attivo anche a Frosinone, Sora e Cassino; A Frosinone, Sora e Cassino arriva Tobia. Progetto TOBIA da oggi attivo a Frosinone, Sora e CassinoMaselli: ‘Integrazione socio-sanitaria per assistere persone con disabilità gravi e gravissime non collaboranti’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Il progetto TOBIA arr ... expartibus.it Sanità senza barriere: a Frosinone, Sora e Cassino arriva il ‘Servizio Tobia’ per i pazienti con gravi disabilitàPercorsi su misura e team dedicati per i pazienti fragili: l'accoglienza sanitaria senza barriere debutta nei tre poli ospedalieri della provincia ... tunews24.it ORO! Arnoldo campionessa mondiale universitaria A Cassino (Frosinone) Lucia Arnoldo conquista il primo oro azzurro individuale in 24 edizioni dei Mondiali Universitari di corsa campestre Ph. Nardelli/organizzatori #atleticaitaliana - facebook.com facebook