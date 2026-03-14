il progetto elisa come trasformare il ricordo in salute

Il Progetto Elisa nasce a Pistoia con l’obiettivo di trasformare il ricordo di una donna in un’iniziativa dedicata alla salute femminile. Il nome, che richiama tutte le donne, rappresenta un punto di partenza per attività e campagne mirate a sensibilizzare e promuovere il benessere. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali e si concentra sull’importanza di prendersi cura della propria salute.

PISTOIA Il nome di una donna, Elisa, per indicare tutte le donne. È in questo spirito che nasce il " Progetto Elisa ", spin off dell’associazione Voglia di Vivere, oggi un fondo che si rivolge a donne di età inferiore ai 45 anni allo scopo di favorire e diffondere la cultura della prevenzione ma che si rivolge anche alle donne malate di cancro alla mammella per offrire sostegno durante le terapie. Si inserisce in quell’impegno l’iniziativa dello scorso 8 marzo, Giornata internazionale della donna, quando l’ambulatorio di prevenzione ha aperto le porte per visite gratuite di sensibilizzazione al prendersi cura di sé. Dieci in tutto le donne che sono passate dall’ambulatorio di Voglia di Vivere per una visita gratuita di sensibilizzazione e avvicinamento alla salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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