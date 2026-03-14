Il progetto di restyling dello stadio Carlo Castellani sta per ricevere il via libera definitivo. La decisione viene annunciata in un momento in cui si discute anche dell’imminente inizio del campionato, con l’incognita rappresentata dalle possibili conseguenze di questa novità. La città aspetta gli sviluppi ufficiali, mentre si delineano i prossimi passi per l’intervento.

Empoli, 14 marzo 2026 – A che punto è il progetto di restyling dello stadio Carlo Castellani? L’ultimo atto ufficiale è la dichiarazione di pubblica utilità da parte dell’amministrazione comunale lo scorso luglio, a sancire la conclusione positiva della conferenza dei servizi preliminare, mentre il prossimo passo sarà convocare la conferenza dei servizi decisoria. Data la presenza al tavolo degli stessi soggetti che hanno partecipato alla conferenza preliminare, i quali hanno di fatto già vagliato la fattibilità dell’opera, l’esito dovrebbe essere analogo, con il progetto che a quel punto potrà andare a gara. Prima di indire la Conferenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto del nuovo stadio. Il Castellani verso il via libera. Ma pesa l’incognita campionato

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