il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna le tariffe di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane, offrendo informazioni precise sui prezzi praticati nei distributori. La sezione dedicata permette di conoscere in tempo reale le variazioni di costo e le differenze tra le varie zone del Paese, aiutando gli automobilisti a pianificare meglio i loro rifornimenti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.819 per la benzina, 2.033 per il diesel, 0.719 per il gpl, 1.516 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 14 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.012 Benzina SELF 1.800 GPL SERVITO 0.709 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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