Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si aggira a 0,14297 euro per kilowattora. Questo valore si riferisce alla giornata del 14 marzo 2026 ed è stato comunicato ufficialmente. Il prezzo rappresenta un dato di riferimento per il mercato energetico italiano e viene aggiornato quotidianamente. Nessuna variazione oraria è stata indicata nel dato odierno.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 14 Marzo 2026 si attesta a 0,14297 eurokWh. Analizzando la giornata precedente, ovvero il 13 Marzo 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato di 0,11913 eurokWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,18184 eurokWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali del pomeriggio (dalle 13 alle 16), mentre il picco di costo si è registrato in serata, tra le 19 e le 21. Queste dinamiche evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare la spesa energetica, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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