Il premio potrebbe convincere di Bastoni di essere davvero una vittima Un po’ come Trump pensa di meritare il Nobel per la pace

La Regione Lombardia sta per assegnare un premio a Bastoni, che ha presentato delle scuse dopo aver simulato una situazione durante il campionato. La decisione ha suscitato reazioni di ironia in tutta Italia, poiché molti considerano l'atto come una mossa per apparire vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi osserva con scetticismo la scelta di riconoscimento.

Il premio che la Regione Lombardia sta per conferire a Bastoni per le sue presunte scuse dopo la simulazione con cui ha deciso il campionato, sta ovviamente facendo ridere tutta Italia. È da apprezzare come gli interisti riescano a fare quadrato anche quando si tratta di difendere l’indifendibile. È una lezione politica. Stavolta probabilmente hanno esagerato. La decisione della Regione Lombardia sta facendo più male che bene a Bastoni che resterà simulatore a vita (si rassegni). Ecco cosa scrive Maurizio Crosetti per Repubblica: Con un guizzo bipartisan sulla fascia della politica, la regione Lombardia vorrebbe assegnare ad Alessandro Bastoni la più alta onorificenza prevista, appunto, da quell’istituzione, e cioè il Premio Rosa Camuna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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In caso di forfait, Bastoni si aggiungerebbe agli indisponibili già noti, Lautaro Martinez e Calhanoglu, che anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato sul campo con l'obiettivo di tornare ad allenarsi in gruppo durante la prossima settimana, quella che por x.com