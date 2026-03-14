Il premio potrebbe convincere Bastoni di essere davvero una vittima Un po’ come Trump pensa di meritare il Nobel per la pace

La Regione Lombardia sta per assegnare un premio a Bastoni in seguito alle sue presunte scuse dopo una simulazione che ha deciso il campionato. Questa decisione sta suscitando reazioni ironiche in tutta Italia, considerandola quasi come un riconoscimento per atteggiamenti che molti trovano discutibili. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi osserva con scetticismo le motivazioni dietro questa scelta.

Il premio che la Regione Lombardia sta per conferire a Bastoni per le sue presunte scuse dopo la simulazione con cui ha deciso il campionato, sta ovviamente facendo ridere tutta Italia. È da apprezzare come gli interisti riescano a fare quadrato anche quando si tratta di difendere l’indifendibile. È una lezione politica. Stavolta probabilmente hanno esagerato. La decisione della Regione Lombardia sta facendo più male che bene a Bastoni che resterà simulatore a vita (si rassegni). Ecco cosa scrive Maurizio Crosetti per Repubblica: Con un guizzo bipartisan sulla fascia della politica, la regione Lombardia vorrebbe assegnare ad Alessandro Bastoni la più alta onorificenza prevista, appunto, da quell’istituzione, e cioè il Premio Rosa Camuna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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