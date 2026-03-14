Il premio assegnato a Bastoni ha attirato l’attenzione, mentre la campagna stampa contro i fischi si è rivelata poco efficace. Solo alcuni opinionisti, spesso isolati nel loro ambito, hanno commentato pubblicamente quanto accaduto. Nessun altro ha mostrato particolare interesse o coinvolgimento nel dibattito, lasciando la vicenda senza grandi risvolti o conseguenze.

Visto che la campagna stampa contro i fischi a Bastoni, ha riscosso il successo che meritava: ovvero nessuno se l’è filata tranne i cosiddetti opinionisti che si parlano allo specchio e credono realmente di essere influenti. Ecco: visto il naturale fallimento della fase A, si è passati alla fase B: il premio conferito dalla Regione Lombardia a Bastoni perché “rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo. Con la maglia dell’Inter e della Nazionale ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo” Leggi anche: Il mondo Inter ha scambiato Bastoni per Enzo Tortora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il premio a Bastoni ovvero come trasformare una occasione di responsabilità e crescita in un esempio negativo

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