A 19 anni, Kimi Antonelli è diventato il più giovane di sempre a ottenere la pole position in un Gran Premio, durante le qualifiche ufficiali del GP di Cina. Il pilota, noto per la sua abilità in pista e per la capacità di nascondere le emozioni, ha battuto un record che rimarrà nei libri di storia. La sua performance ha attirato l'attenzione nel mondo delle corse.

«È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Ma non potrò avere neanche troppo tempo per godermela, perché la pole è bella ma io voglio riportare l'Italia sul gradino più alto del podio». Eccolo, Kimi Antonelli, un mago anche nel nascondere le emozioni, lo hanno addestrato a tenere a bada l'emotività che da piccolo lo frenava sui kart «quando le cose non giravano». Se lo abbraccia Lewis Hamilton che lo ha visto crescere all'interno dell'Academy della Mercedes (messo sotto contratto a 11 anni), una volta a Monza Kimi posò davanti alla Mercedes di Sir Lewis, faceva il grid boy. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il predestinato Kimi Antonelli, mago in pista e nel nascondere le emozioni: è il più giovane di sempre in pole Live

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