Il paese in cui non si può più nascere morire o sposarsi

A Caino, un piccolo comune in provincia di Brescia, non ha più personale all’ufficio anagrafe. Da tempo, non vengono più effettuati registri di nascita, decessi o matrimoni. La mancanza di operatori ha lasciato il servizio sospeso, creando una situazione in cui non si possono più svolgere pratiche burocratiche di base legate alla vita dei cittadini.

Sulla porta d’ingresso di un ufficio del comune di Caino, un paese in provincia di Brescia, da qualche giorno è affisso un cartello piuttosto bizzarro. Dice che «è vietato nascere, morire e sposarsi» dal 12 marzo fino «al giorno???». La ragione è che l’ufficio anagrafe, che appunto si occupa di queste e altre pratiche, è rimasto senza personale. Il cartello lo ha appeso il sindaco, Cesare Sambrici. Dice che era solo una «provocazione» e che lo toglierà nei prossimi giorni. Puntualizza che non intendeva affatto criticare o ironizzare sulla persona che fino a pochi giorni fa era responsabile dell’ufficio anagrafe, che non lavorerà per diversi mesi per motivi personali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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