A Roma, nell’elegante cornice di Palazzo Barberini, è stata presentata la collezione Interferenze 2026, firmata da Alessandro Michele. Con un’interpretazione personale, lo stilista ha dichiarato: «Sono io l’interferenza», rispondendo a chi gli chiedeva cosa avesse influenzato il suo lavoro. La sfilata ha attirato l’attenzione sulla scena della moda, mostrando un nuovo volto del suo stile.

«Sono io l’interferenza» risponde Alessandro Michele alla domanda su chi o cosa abbia interferito con la strabiliante collezione intitolata Interferenze 2026 presentata l’altra sera a Roma nell’assoluta magnificenza tardo manierista di Palazzo Barberini. Ci troviamo in un salone a metà strada tra le due celebri scalinate dell’edificio: lo scalone monumentale quadrato del Bernini a nord e la scalinata elicoidale a pianta ovale del Borromini sul lato sud. In entrambi i casi si tratta di capolavori assoluti dell’architettura barocca, ma la prima è tanto perfetta quanto solenne, mentre nella seconda c’è l’urgenza di sperimentare il nuovo tanto che fu definita per secoli «la scala impossibile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il nuovo Valentino di Alessandro Michele. La grande bellezza va in scena a Roma. "L’Interferenza sono io"

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