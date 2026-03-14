Il Napoli ha battuto il Lecce 2-1 al Maradona grazie ai gol di Hojlund e Politano, dopo essere stato in svantaggio. Durante la partita, Banda ha accusato un malore, che ha richiesto interventi di assistenza. Con questa vittoria, la squadra di Conte si trova a 59 punti, un solo punto dietro al Milan, che domenica giocherà contro la Lazio all’Olimpico.

Il Napoli vince 2-1 in rimonta al Maradona contro il Lecce. Con questa vittoria la squadra di Conte si porta a 59 punti, a un solo punto dal Milan, atteso dalla trasferta all’Olimpico contro la Lazio. Ottimo primo tempo del Lecce, che si fa preferire per intraprendenza e aggressività. La squadra di Di Francesco trova il gol al 2’ con un gol di testa di Siebert, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I pugliesi si difendono con ordine contro un Napoli con poche idee e sfiorano il raddoppio con il colpo di testa di Tiago Gabriel. Gli ingressi ad inizio ripresa di McTominay e De Bruyne cambiano il volto degli azzurri. Al 46’ è Hojlund a trovare il pari, su assist di Politano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Napoli stende il Lecce in rimonta con i gol di Hojlund e Politano. Malore per Banda

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