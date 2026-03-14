Il Napoli ribalta il Lecce nella ripresa | Hojlund e Politano regalano i tre punti dopo un avvio choc

Nel secondo tempo, il Napoli ha ribaltato la partita contro il Lecce grazie ai gol di Hojlund e Politano. La prima frazione si è conclusa con un avvio difficile, considerato tra i peggiori della stagione, ma nella ripresa sono entrati in campo McTominay e De Bruyne, contribuendo alla svolta. La partita si è conclusa con il Napoli in vantaggio e tre punti conquistati.

Gli azzurri battono i salentini di Di Francesco al Maradona dopo un brutto primo tempo. Nella seconda frazione gli ingressi di McTominay e De Bruyne svegliano la squadra Un primo tempo brutto, tra i più brutti della stagione. Poi la trasformazione nella ripresa, anche grazie agli ingressi di McTominay e De Bruyne. Il Napoli ribalta il Lecce al Maradona e vince per 2-1, conquistando altri tre punti importanti nella corsa Champions. Al vantaggio iniziale del salentino Siebert, rispondono nella ripresa Hojlund e Politano, vero trascinatore di giornata. LE SCELTE DI CONTE - Ci sono alcune novità nell'undici titolare del Napoli. In porta torna Meret, in difesa c'è Beukema sul centrodestra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Hojlund e Politano ribaltano il Lecce: Napoli, che fatica! Ma sono 3 punti d’oro per a ChampionsGli azzurri ribaltano il risultato nella ripresa (2-1) e conquistano una vittoria importante per piazzarsi tra le prime quattro. Serie A, Hojlund e Politano firmano la rimonta contro il Lecce: Napoli vince 2-1Vittoria in rimonta più sofferta del previsto per il Napoli, 2-1 sul Lecce, nell’anticipo della 29/a giornata di Serie A. Una selezione di notizie su Napoli ribalta Temi più discussi: Auto si ribalta alla Riviera di Chiaia: morto il conducente; Incidente alla Riviera di Chiaia, auto si ribalta al centro della carreggiata: morto un 75enne; Napoli, malore mentre guida alla Riviera di Chiaia: auto ribaltata, morto 75enne; Sparatoria in pieno centro a Marano di Napoli, ucciso un uomo. Il Napoli rimonta il Lecce e vince: per Conte decisivi i cambi. Paura per Banda nel finaleIl club partenopeo costretto a rincorrere nei primi minuti, poi sale in cattedra nel secondo tempo e ribalta il match ... tuttosport.com Il Napoli ribalta il Lecce e mette pressione al Milan. Apprensione nel finale per BandaIl Napoli non sbaglia e ribalta il Lecce al Maradona 2-1, mettendo pressione sul Milan secondo in classifica ma anche sulle squadre che inseguono: Juventus che gioca stasera e Como e Roma che si aff ... msn.com POLITANO!!!! IL NAPOLI LA RIBALTA ED È 2-1!!! CON LA DEDICA ALLA FIGLIA - facebook.com facebook POLITANO!!!! IL NAPOLI LA RIBALTA ED È 2-1!!! CON LA DEDICA ALLA FIGLIA #Napoli #NapoliLecce x.com