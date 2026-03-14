Il Napoli non si ferma più terza vittoria di fila | ora è a -1 dal Milan| Paura per Banda nel finale | malore in campo esce in barella

Il Napoli ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva e ora si trova a un punto dal Milan in classifica. Nel match, Banda ha avuto un malore nel finale e è stato portato via in barella. Il Lecce ha aperto le marcature con Siebert, mentre nel secondo tempo sono entrati McTominay e De Bruyne, che hanno permesso il sorpasso.

Serve uno schiaffone al Napoli, uno di quelli pesanti per riemergere dal torpore e conquistare la terza vittoria consecutiva e portarsi a meno uno dal Milan che yha una partita in meno. Pronti via il Lecce spiazza ogni piano gara imbastito da Antonio Conte. Minuto tre, Siebert stacca di testa su calcio piazzato, Meret si volta a guardare la palla che entra in rete dall'altra parte mentre Beukema incredulo si lascia travolgere. Comincia così la partita perfetta del Lecce di Di Francesco che per 45' dà lezione di calcio e spettacolo al Maradona, mentre Conte si dispera sulla sua panchina. E l'intervallo diventa lo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Napoli non si ferma più, terza vittoria di fila: ora è a -1 dal Milan| Paura per Banda nel finale: malore in campo, esce in barella Articoli correlati Il Napoli non si ferma più, 3ª vittoria di fila: -1 dal Milan| Malore per Banda, via in ambulanzaServe uno schiaffone al Napoli, uno di quelli pesanti per riemergere dal torpore e conquistare la terza vittoria consecutiva e portarsi a meno uno... Paura per Banda in Napoli-Lecce: malore nel finale, riprende conoscenza ed esce in barella. Cosa è successoAll’improvviso al Maradona è calato il silenzio al minuto 87 della gara tra Napoli e Lecce (vantaggio di Siebert, pareggio di Hojlund e raddoppio di... [Milan - Napoli] il ritorno della Curva Sud Milano Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Napoli non si ferma più terza... Temi più discussi: Napoli, non si ferma all'alt e tenta di fuggire: arrestato 33enne; LE INTERVISTE – Conte, cuore e carattere: il Napoli non si ferma più davanti all’emergenza; Ponticelli: non si ferma all’alt e tenta di disfarsi della droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.; Napoli, altra tegola: lungo stop per Vergara. Il Napoli non si ferma più, 3ª vittoria di fila: -1 dal Milan | malore per Banda, lascia il campo in ambulanzaIl Lecce passa in vantaggio con Siebert, nel secondo tempo l'ingresso di McTominay e De Bruyne per il sorpasso. msn.com Napoli, Conte non si sbilancia sul suo futuro. De Laurentiis ha già deciso?Il Napoli, grazie al 2-1 contro il Lecce, riduce a nove punti il distacco dall'Inter capolista (fermata sull'1-1 in casa dall'Atalanta) e soprattutto resta al terzo posto tenendo a debita distanza le ... msn.com Il calciatore Lameck Banda, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto nella gara Napoli-Lecce, è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco. Il giocatore è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in osservazione. - facebook.com facebook Napoli, #Meret: "Rimpianti per la classifica Forse sì, qualche punto lo abbiamo lasciato per strada" x.com