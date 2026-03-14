Il Napoli non si ferma più 3ª vittoria di fila | -1 dal Milan| Malore per Banda via in ambulanza

Il Napoli conquista la terza vittoria consecutiva e si avvicina a un punto dal Milan in classifica, mentre il Lecce si porta avanti con un gol di Siebert. Nel secondo tempo, il match si intensifica con l’ingresso di McTominay e De Bruyne, che contribuiscono al sorpasso. Durante l’incontro, Banda ha accusato un malore ed è stato trasportato in ambulanza.

Serve uno schiaffone al Napoli, uno di quelli pesanti per riemergere dal torpore e conquistare la terza vittoria consecutiva e portarsi a meno uno dal Milan che yha una partita in meno. Pronti via il Lecce spiazza ogni piano gara imbastito da Antonio Conte. Minuto tre, Siebert stacca di testa su calcio piazzato, Meret si volta a guardare la palla che entra in rete dall'altra parte mentre Beukema incredulo si lascia travolgere. Comincia così la partita perfetta del Lecce di Di Francesco che per 45' dà lezione di calcio e spettacolo al Maradona, mentre Conte si dispera sulla sua panchina. E l'intervallo diventa lo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Napoli non si ferma più, 3ª vittoria di fila: -1 dal Milan| Malore per Banda, via in ambulanza Articoli correlati Il Real Madrid non si ferma più: ottava vittoria di fila e +2 sul BarcellonaL’ottava vittoria consecutiva in Liga lancia il Madrid in testa alla classifica: +2 sul Barcellona che lunedì è atteso a Girona per il derby catalano. Malore per Banda nel finale di Napoli-Lecce: crolla in campo, trasportato via in ambulanzaAttimi di paura e apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando Banda è crollato in campo a seguito di un malore. Contenuti utili per approfondire Il Napoli non si ferma più 3 vittoria... Temi più discussi: Napoli, non si ferma all'alt e tenta di fuggire: arrestato 33enne; LE INTERVISTE – Conte, cuore e carattere: il Napoli non si ferma più davanti all’emergenza; Ponticelli: non si ferma all’alt e tenta di disfarsi della droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.; Napoli, altra tegola: lungo stop per Vergara. Il Napoli non si ferma più, 3ª vittoria di fila: -1 dal Milan | malore per Banda, lascia il campo in ambulanzaIl Lecce passa in vantaggio con Siebert, nel secondo tempo l'ingresso di McTominay e De Bruyne per il sorpasso. msn.com Allarme Napoli, si ferma Juan Jesus: cosa filtra per il match con il LecceUltime notizie calcio Napoli - Non arrivano buone notizie da Castel Volturno. Ieri si è fermato il difensore Juan Jesus per un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno monitorate oggi e dom ... msn.com Napoli-Lecce, marcatori e tabellino https://mdst.it/4sOtzWc #SportMediaset - facebook.com facebook Hojlund e Politano ribaltano il gol di Siebert: #Napoli- #Lecce 2-1. Paura per #Banda nel finale x.com