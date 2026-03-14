Il Marsiglia ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Auxerre grazie a un gol di Amine Gouiri nel secondo tempo, rafforzando così le sue chance di qualificazione alla Champions League. La partita si è conclusa con il Marsiglia che ha fatto tardi per superare una squadra in difficoltà, mentre il Villarreal ha subito una battuta d’arresto. La situazione in classifica si fa più interessante per entrambe le squadre.

2026-03-14 00:04:00 Breaking news: Il Marsiglia ha fatto tardi per battere l’Auxerre in difficoltà. Il Marsiglia ha rafforzato le sue speranze di qualificazione alla Champions League grazie a un gol nel secondo tempo di Amine Gouiri che ha assicurato la vittoria per 1-0 sull’Auxerre in Ligue 1. Dopo essersi allontanato dalle sfidanti al titolo Paris Saint-Germain e Lens, il Marsiglia è in lotta con il Lione per il terzo e ultimo posto di qualificazione automatica per la fase a campionato della Champions League. Per un po’ è sembrato che gli uomini di Habib Beye avrebbero subito una battuta d’arresto perché frustrati dall’Auxerre in pericolo di retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Marsiglia aumenta le speranze di Champions League mentre il Villarreal vacilla

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