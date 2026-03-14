ASSISI – Il liceo "Sesto Properzio" ha ottenuto un prestigioso successo alla tredicesima edizione del concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes 2026, tenutosi al Teatro Duse di Bologna e dedicato quest’anno al tema "Ed io che sono? – Individuo, persona, soggetto". Gli studenti Assisi, delle classi quinte A e B dell’indirizzo classico hanno conquistato il primo posto al torneo di disputa filosofica "Age contra - senior" sul topico "L’io permane identico a sé, pur mutando la personalità nel tempo"; la squadra era composto da Tommaso Maccarelli, Alessandro Serafin, Riccardo Sorignani, Mattia Comparozzi e Francesca Livanis, guidati dalla docente referente Maria Chiara Leone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il liceo ’Properzio’ trionfa nel concorso di filosofia

Articoli correlati

Studenti in tv per parlare di emozioni. Dal liceo “Properzio“ a Rai UnoGli studenti del liceo Sesto Properzio protagonisti in tv a “La scuola dopo le lezioni“, spazio di Uno Mattina in Famiglia in onda su Rai1 nelle...

Faenza il 'Bucci' trionfa nel concorso sulla Shoah e vola dal presidente Sergio Mattarella"Questo riconoscimento dimostra che la formazione tecnica e quella umanistica corrono su binari paralleli di eccellenza," commenta la dirigente Izzi...

Una raccolta di contenuti su Il liceo 'Properzio' trionfa nel...

Argomenti discussi: Il liceo ’Properzio’ trionfa nel concorso di filosofia.

Il liceo ’Properzio’ trionfa nel concorso di filosofiaAssisi, gli studenti delle classi quinte A e B dell’indirizzo classico conquistano il primo posto nella sfida di ’Romanae Disputationes’, al Teatro Duse di Bologna . lanazione.it

Romanae Disputationes 2026, per il Properzio di Assisi un primo posto al torneo Age Contra – SeniorRomanae Disputationes 2026, per il Properzio di Assisi un primo posto al torneo Age Contra - Senior: i dettagli dell'iniziativa ... assisinews.it