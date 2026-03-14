Il Lecce e il Napoli si affrontano in una partita dove i padroni di casa giocano bene nel primo tempo, creando diverse occasioni da gol. Tuttavia, con i cambi effettuati nel corso della ripresa, il Napoli riesce a ribaltare il risultato e a portare a casa la vittoria. La gara si conclude con il Napoli che conquista i tre punti, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League.

AGI - Il Lecce sogna per un tempo ma è il Napoli, alla fine, a mettere un altro tassello verso la qualificazione in Champions League. I ragazzi di Antonio Conte, infatti, superano in rimonta per 2-1 i salentini nel match del Maradona, valevole per la 29esima giornata di Serie A: Hojlund e Politano rendono vano il vantaggio di Siebert. La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, realizzando l' 1-0 dopo appena 3' con Jamil Siebert: sugli sviluppi di un corner battuto da Gallo, il tedesco mette a referto il colpo di testa vincente. I campioni d'Italia provano subito a reagire, ma a rendersi pericolosi al 16' sono ancora i giallorossi con Banda che, dopo aver saltato Politano, va al tiro incappando nella provvidenziale deviazione di Olivera. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Lecce sogna per un tempo, poi con i cambi il Napoli vince la partita

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