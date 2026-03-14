Un magistrato ha suscitato polemiche affermando che il giudice è un “fratello” del pubblico ministero, sostenendo che entrambi devono condividere formazione, origine e educazione. La dichiarazione ha generato una forte reazione pubblica, con alcuni che criticano le sue parole e altri che evidenziano il suo punto di vista. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le figure giudiziarie e le loro funzioni.

Votare sì alla riforma della giustizia? "È un grave errore, perché il giudice è, e deve essere, un fratello del pubblico ministero, perché entrambi devono avere la stessa formazione, la stessa origine, la stessa educazione, come entrambi oggi hanno gli stessi esatti doveri". A pronunciare queste parole inquietanti è un magistrato. Esternazioni su cui interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami: "Se ritenete giusto che il giudice sia fratello di chi vi accusa allora votate no alla riforma. Se invece ritenete giusto che il giudice non sia fratello, ma che sia terzo e imparziale rispetto a chi vi accusa, rispetto a chi può chiedere di mandarvi in galera o di pagare dei soldi a qualcuno, allora votate sì alla riforma". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il giudice è un “fratello” del pm": è bufera sulle parole del magistrato

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