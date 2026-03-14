Il garage che cambiò il mondo

Cinquant’anni fa, un gruppo di ingegneri costruì un garage che avrebbe rivoluzionato il mondo della tecnologia. Da lì nacquero i primi personal computer fatti in casa, segnando l’inizio di un percorso che portò ai prodotti più noti dell’azienda, tra cui il Mac e l’iPod. Quel garage divenne simbolo di un’epoca di innovazione e creatività.

Apple compie cinquant’anni. Storia di un Big bang che ha origine nella mente caotica e visionaria del suo fondatore Il Big bang avvenne cinquant’anni fa e quella storia la conoscono tutti: una banda di nerd, il primo personal computer fatto in casa, il decollo di un’avventura che porta al Mac, all’iPod e all’iPhone. Nelle prossime settimane abbonderanno le celebrazioni per il mezzo secolo della Apple, l’azienda che ha cambiato le vite e le abitudini di miliardi di persone. L’enfasi si concentrerà sull’ormai mitologico garage di una villetta in Crist Drive a Los Altos, nel cuore della valle del silicio, oggi preservata come patrimonio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il garage che cambiò il mondo Articoli correlati Quando Paul McCartney prese in mano un basso Höfner (che ora rischia il fallimento) e la musica del mondo cambiò in un istanteRoma, 21 dicembre 2025 – Amburgo, Germania, anno del signore 1961, I Beatles sono cinque ragazzini di vent’anni che suonano nelle bettolacce della... Leggi anche: Messina, l’alba che non finisce: 117 anni dopo il terremoto che cambiò per sempre lo Stretto Starlink e SpaceX - Come Elon Musk Cambia il Mondo Tutti gli aggiornamenti su Il garage che cambiò il mondo Discussioni sull' argomento Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana; Garage riaperto, Bianchi soddisfatto; Acquista una Bugatti Veyron Mansory da 1,2 milioni, ma scopre che il cambio non è riparabile; Patente graduale: un'innovazione che cambia il percorso dei nuovi automobilisti. Citroën 2CV: la leggenda che cambiò per sempre la mobilità popolareEra il 27 luglio 1990, le lancette segnavano le 16 quando, tra gli applausi degli operai e le note di una banda musicale, l’ultima Citroën 2CV una Charleston bigrigia usciva dallo stabilimento di ... affaritaliani.it Ora in onda su #RadioLibertà - Il Garage dell'Alfista con Alex Cereda e Antonino D'Anna Sabato 14 Marzo 2026 x.com Incendio divora il garage e il fumo invade l'abitazione: evacuata nella notte una famiglia di quattro persone - facebook.com facebook