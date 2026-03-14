Il Frosinone si fa rimontare due volte | 2-2 a Cesena Le pagelle

Il Frosinone ha pareggiato 2-2 contro il Cesena allo stadio “Manuzzi”, in una partita che ha visto entrambe le squadre segnare due volte. La gara è stata caratterizzata da molte occasioni da rete e momenti di pressione, con il risultato finale che riflette l’equilibrio tra le forze in campo. Nessun cambio di risultato è avvenuto nel corso dei 90 minuti.

Al “Manuzzi” i giallazzurri vanno avanti con Corrado e Ghedjemis, ma la doppietta di Corazza regala ai romagnoli il pareggio finale Il Frosinone conquista un punto sul campo del Cesena pareggiando 2-2 allo stadio “Manuzzi”, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. I giallazzurri passano in vantaggio al 40’ con una conclusione dalla distanza di Corrado deviata da un difensore, che sorprende Klinsmann. Nel primo tempo il Cesena sfiora più volte il pari, colpendo anche un palo con Berti, e fallisce un calcio di rigore con Shpendi, ipnotizzato da Palmisani. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pareggio al 59’ con Corazza, bravo a superare Oyono e battere Palmisani. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati De Zerbi colpisce ancora: il suo Marsiglia si fa rimontare due gol dal Paris F.C. e L’Equipe lo sfotte"Il Marsiglia regnerebbe in Ligue 1 se non esistessero gli ultimi minuti delle partite. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Frosinone si fa rimontare due volte... Temi più discussi: Il Frosinone si fa rimontare due volte. Pari col Cesena; Il Frosinone si fa rimontare due volte. Pari col Cesena; Il Frosinone si fa rimontare due volte: 2-2 a Cesena. Le pagelle; Pareggio in rimonta per i bianconeri contro il Frosinone. Il Frosinone si fa rimontare due volte. Pari col CesenaLa squadra di Alvini passa in vantaggio con Corrado, poi il pari dei bianconeri con Corazza. Stesso copione dopo il gol di Ghedjemis nel secondo tempo ... ciociariaoggi.it Il Frosinone si fa rimontare due volte: 2-2 a Cesena. Le pagelleAl Manuzzi i giallazzurri vanno avanti con Corrado e Ghedjemis, ma la doppietta di Corazza regala ai romagnoli il pareggio finale ... today.it Serie B ricca di gol ed emozioni nell’alta classifica: il Monza spazza via il Palermo di Filippo Inzaghi e si porta a -1 dal Venezia capolista, il Frosinone frena dopo il 2-2 in casa del Cesena però resta terzo facebook La Cascata Grande a #IsolaDelLiri, un gioiello incastonato nella verde #Ciociaria, in provincia di #Frosinone Ig visitciociaria_official #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com