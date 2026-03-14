Il Fatto Quotidiano cade il tabù dei fondi pubblici

Il Fatto Quotidiano ha annunciato di aver presentato domanda per ricevere fondi pubblici destinati all’editoria, rompendo così un suo tradizionale tabù. La decisione arriva dopo aver valutato la possibilità di accedere a finanziamenti statali, anche se in passato si era opposto a questa opzione. La richiesta è stata formalizzata nelle ultime settimane, senza ancora ricevere una risposta ufficiale.

Il Fatto Quotidiano prenderà soldi dal governo Meloni? Detta così sembra quasi una bestemmia, ma in sostanza il quotidiano fondato da Marco Travaglio ha deciso di rompere il suo più grande tabù e ha presentato domanda per richiedere i fondi pubblici per l’editoria. In un trafiletto, infatti, l’editore spiega che la Seif (Società Editoriale Il Fatto S.p.A.) ha aderito al decreto del governo Meloni dello scorso dicembre che prevedeva un contributo straordinario per i giornali cartacei di 10 centesimi per ogni copia venduta. La Seif precisa che “è ben consapevole dell’importanza che riveste per il Fatto Quotidiano non percepire finanziamenti pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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