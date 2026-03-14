Il Dubbio in scena alla Piccola Ribalta oggi e domani

Oggi alle 21 e domani alle 17 al Teatro della Piccola Ribalta, in via Acquedotto 15, viene rappresentato “Il Dubbio”, un dramma scritto da John Patrick Shanley. La messa in scena è curata dall’adattamento e dalla regia di Bisser Genga. Lo spettacolo, che ha vinto il Premio Pulitzer e il Tony Award, si svolge in due giornate consecutive con orari diversi.

Oggi alle ore 21 e domani alle ore 17 al Teatro della Piccola Ribalta, in via Acquedotto 15, va in scena Il Dubbio, intenso dramma di John Patrick Shanley, vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award, con adattamento e regia di Bisser Genga. Ambientatonel Bronx del 1964, il testo racconta lo scontro tra Padre Flynn, sacerdote progressista, e Suor Aloysius Beauvier, direttrice inflessibile di una scuola parrocchiale, incapace di adattarsi ai cambiamenti del Concilio Vaticano II. Tra i due si muove Sorella James, giovane insegnante divisa tra il rispetto per l’autorità e la simpatia per le idee nuove. Quando nasce il sospetto di un abuso,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Il Dubbio“ in scena alla Piccola Ribalta oggi e domani Articoli correlati Un calendario per sempre. Domani regalo col giornale. Tanti volontari alla ribaltaNatale alle porte e il regalo per i lettori è a un passo dall’essere pronto alla consegna. Colleferro. Tantissimi auguri alla piccola Azzurra Mastronardi che oggi, 1 Febbraio, festeggia il suo quinto compleannoCronache Cittadine COLLEFERRO – Tantissimi auguri di buon compleanno alla piccola e bellissima Azzurra Mastronardi che oggi, 1 Febbraio, spegne le... Ho visto TUTTI i film di Scream | Analisi completa della saga (1996–2026)