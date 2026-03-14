Helena Prestes ha affrontato fin dall’adolescenza un rapporto difficile con i genitori, in particolare con il padre, descritto come violento. Fin da giovane, ha dovuto fare i conti con problemi economici e un ambiente di vita che non le ha offerto un percorso di crescita stabile. La sua storia si concentra su le difficoltà legate alle relazioni familiari e alle sfide di un’infanzia segnata da tensioni e conflitti.

Da giovanissima Helena Prestes ha dovuto far fronte alle difficoltà economiche, ad un contesto di vita che non le garantiva un percorso di crescita lineare. Un’infanzia difficile che si lega al r apporto con i genitori: un papà violento che per diverso tempo ha alternato mancanze e maltrattamenti soprattutto nei confronti della mamma. “Sono cresciuta nella periferia di San Paolo, in Brasile. Papà non c’era, litigava molto con mamma, sono cresciuta vedendolo in casa di recupero a causa dell’alcol. Mamma un giorno l’ha cacciato di casa perchè non ce la faceva più”. Volavano le sedie, sua mamma sveniva, suo padre urlava e lei a causa dell’ansia vomitava. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il dolore e il brutto rapporto di Helena Prestes con i genitori: “Un uomo e padre violento”

Articoli correlati

Helena Prestes: “Mio padre ancora in ospedale, entra ed esce dal coma. Con me e mia sorella è stato violento”Helena Prestes è tornata a parlare delle complicate condizioni del padre, che ha avuto un ictus e che al momento è ancora in ospedale.

Chi sono i genitori di Rocco Casalino, dal padre violento al rapporto forte con la madre: “L’ho odiato”Rocco Casalino ha parlato spesso della sua infanzia difficile e del suo rapporto complicato con il padre che è arrivato persino ad odiare.

Contenuti e approfondimenti su Helena Prestes

Temi più discussi: Helena Prestes torna ospite di Verissimo: ecco quando e perché; Helena Prestes e Javier Martinez segnalazione sulla coppia | Mai fidarsi…; Helena Prestes torna a sorridere: allenamento e foto con la sorella e gli amici a Milano; Helena e Javier, i prossimi imminenti impegni.

Il dolore e il brutto rapporto di Helena Prestes con i genitori: Un uomo e padre violentoDa giovanissima Helena Prestes ha dovuto far fronte alle difficoltà economiche, ad un contesto di ... msn.com

La modella ed ex gieffina Helena Prestes annuncia sui social la scomparsa del genitore con un messaggio colmo di dolore…La modella ed ex gieffina Helena Prestes annuncia sui social la scomparsa del genitore con un messaggio colmo di dolore e gratitudine Il mondo dei reality ... novella2000.it

La storia di una donna che ha trasformato il dolore in forza, cercando di ricucire fino all’ultimo il legame con il suo papà. Oggi a #Verissimo, Helena Prestes - facebook.com facebook