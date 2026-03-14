Il centro di Bologna è al centro di una discussione dopo che la Curia e il cardinale Matteo Zuppi hanno segnalato l’assenza di bambini che partecipano al catechismo nelle parrocchie della zona storica. Questa situazione ha portato a un rinnovato interesse sulla condizione di residenti e negozi in quella parte della città, con l’attenzione rivolta alle recenti criticità che coinvolgono la comunità locale.

Bologna, 14 marzo 2026 – L’allarme della Curia, e del cardinale Matteo Zuppi, sull’assenza di bambini al catechismo delle parrocchie in centro ha riacceso i riflettori sullo stato di salute della parte storica di Bologna. il resto di bologna - Il centro storico di Bologna: come è cambiato e quale sarà il suo futuro' Perdita di residenti in centro. I dati parlano chiaro: negli ultimi quarant’anni il centro ha perso ottomila residenti, passando dal 61mila a 53mila abitanti, e sebbene il dato complessivo sia stabile dai primi anni Duemila, le trasformazioni urbanistiche, economiche e demografiche che la città ha affrontato in tempi recenti hanno lasciato il segno su come i bolognesi, e non solo, vivono e percepiscono il centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il destino del centro di Bologna: “Residenti e negozi, cosa accadrà”

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