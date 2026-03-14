Il design prima del Salone il genio di una famiglia di ceramisti tra Lodi e Milano

Prima del Salone, si parla delle anticipazioni sul design e delle creazioni di una famiglia di ceramisti tra Lodi e Milano. Si tratta di “sneak peek”, ovvero delle prime immagini o idee su ciò che sarà presentato nella prossima fiera. Queste anteprime permettono di avere un’idea delle tendenze e delle innovazioni che caratterizzeranno l’evento.

Tra le anticipazioni più importanti di questa edizione c'è quella di Alcova, con magie negli spazi dell'Ospedale militare di Baggio. L'importanza del Made in Italy È il momento degli “sneak peek” (così ormai si chiamano in gergo televisivo-modaiol-designer). Cioè delle sbirciatine e delle anticipazioni più o meno ufficiali di quel che sarà il prossimo Salone del Mobile (edizione forse meno ricca del solito, come accade ad anni alterni, quando non è associata anche alla biennale Euroluce, e forse offuscata nel clima generale anche dalla complicata nomina della presidenza alla Triennale post-Boeri). Detto questo, tra gli sneak... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il design prima del Salone, il genio di una famiglia di ceramisti tra Lodi e Milano Articoli correlati Leggi anche: Salone del Mobile Milano 2026: date, novità e trend tra cucine smart, bagni spa e design del futuro Verso il Salone del Mobile 2026. La rinascita materica tra pietra ancestrale, cristalli blu e design rigeneratoCon l’avvicinarsi della Design Week di Milano 2026, il mondo del progetto torna a guardare alla materia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il design prima del Salone il genio di... Temi più discussi: La fiera Forma e la lunga stagione del design a Madrid; Tutte le anticipazioni del Fuorisalone 2026; C’è un’altra fiera d’arte a Milano: nasce Salone Raritas, il design da collezione entra al Salone del Mobile; FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week. Il Salone del Mobile diventa un film: Lost and Roll racconta la settimana del designIl regista Gianluca Vassallo racconta il lato più umano e inatteso della Settimana del Salone: progettisti e persone comuni compongono il mosaico vivo di una città che, ogni anno ad aprile, diventa il ... living.corriere.it Verso il Salone del Mobile 2026. La rinascita materica tra pietra ancestrale, cristalli blu e design rigeneratoVerso il Salone del Mobile 2026 la rinascita materica tra pietra ancestrale cristalli blu e design rigenerato. Dalle cave venete ai cristalli brasiliani fino alla plastica rigenerata, le prime ... dilei.it Stasera al Salone Estense di Varese Silvia Priori porta in scena Una donna sola. - facebook.com facebook Le dichiarazioni di #Gasperini durante l’evento al Salone delle Colonne. #ASRoma #RomanewsEU #Eurobet x.com