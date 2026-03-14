Il Consiglio Superiore della Magistratura non ha preso provvedimenti contro molti magistrati coinvolti in condotte scorrette o ritardi ripetuti, lasciando impuniti diversi casi. Un presidente di tribunale ha riferito di aver assistito a giudici prosciolti che continuavano a reiterare comportamenti inappropriati, senza ricevere sanzioni o conseguenze. La situazione evidenzia una mancanza di azione disciplinare in numerosi episodi.

Da presidente di tribunale, ho visto magistrati prosciolti che hanno reiterato condotte scorrette e ritardi. Con l’Alta Corte, prevista dalla riforma, la funzione disciplinare (libera dalle correnti) diventa trasparente. Ex presidente del Tribunale di Vicenza Ho svolto il servizio quasi quarantennale di giudice del lavoro in primo grado e, poi, come presidente della Sezione lavoro in tribunale e Corte d’appello; infine sono stato presidente del tribunale di Vicenza sino al 31 dicembre 2025. Ho rivestito cariche associative, compiti istituzionali di addetto alla formazione decentrata e di componente del Consiglio giudiziario. Svolgendo queste funzioni ci sono stati momenti in cui è emersa l’importanza dell’appartenenza o meno a un gruppo associato, in positivo o in negativo, e di cui parlerò più avanti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Csm degli eletti non rende giustizia. Troppe toghe sono rimaste impunite

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