Il Comune ha incassato un bel po’ di soldi dalle tasse di soggiorno

Nel 2024 il Comune di Bologna ha raccolto 16,4 milioni di euro dalle tasse di soggiorno, cifra che nel 2025 è salita a 23,5 milioni di euro. L'incremento rispetto all'anno precedente è stato del 43%, secondo i dati ufficiali. I soldi derivano dalle tasse pagate dai turisti che soggiornano in città. I numeri evidenziano una crescita significativa rispetto all’anno precedente.

Il 2025 è stato l’anno in cui la città ha incassato di più, con un incremento di oltre il 40% rispetto all’anno precedente Il 2025 ha riservato una bella sorpresa per le casse di Palazzo d’Accursio. Lo scorso anno, infatti, il Comune di Bologna ha incassato la cifra record di 23,5 milioni di euro dalle tasse di soggiorno, con un incremento del 43% rispetto al 2024, quando erano stati incassati 16,4 milioni di euro. Il gettito è stato reinvestito nelle attività cittadine: la maggior parte, ovvero il 57%, in istituzioni culturali come il Teatro Comunale, la Cineteca, SalaBorsa e l’Archiginnasio, e anche nella rassegna Bologna Estate. Il 20%, per la prima volta, è stato invece investito nella raccolta rifiuti e nella pulizia della città, specialmente per quanto riguarda il centro storico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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