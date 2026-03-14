Il Comune di Sabaudia cerca ausiliari del traffico | come fare domanda

Il Comune di Sabaudia ha aperto una selezione per ausiliari del traffico, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sulla sosta e sulla viabilità nella città. La procedura di candidatura è aperta a chi desidera partecipare, e le istruzioni per presentare domanda sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. La chiamata riguarda specificamente persone interessate a svolgere incarichi legati alla gestione del traffico locale.

Sabaudia, 14 marzo 2026 – Il Comune di Sabaudia si prepara a rafforzare i servizi di controllo della sosta e della viabilità con una nuova selezione di personale. La società S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. ha pubblicato un avviso per l’assunzione di ausiliari del traffico da impiegare sul territorio comunale. La selezione riguarda contratti a tempo determinato e part-time per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che disciplina proprio la figura degli ausiliari del traffico. Per partecipare è necessario possedere alcuni requisiti essenziali: cittadinanza italiana, maggiore età, diploma di scuola superiore, assenza di carichi penali pendenti, patente di guida di categoria B e idoneità fisica all’incarico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Piacenza cerca quattro nuovi agenti di polizia locale e due ausiliari del trafficoPiacenza cerca quattro nuovi agenti per la polizia locale e due ausiliari del traffico. Musei civici, il Comune di Livorno cerca un nuovo direttore scientifico: requisiti e come fare domandaIl Comune di Livorno ha pubblicato la procedura per la nomina del direttore scientifico dei Musei Civici (Fattori e Museo della Città). Tutti gli aggiornamenti su Il Comune di Sabaudia cerca ausiliari... Temi più discussi: Interruzione Idrica Improvvisa - Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina; INCHIESTA CHIOSCHI A SABAUDIA: RIESAME LIBERA CAUTILLI E CARAMANICA, MA LI SOSPENDE DAL LAVORO PER UN ANNO; Caos in Comune a Sabaudia, il Pd: La maggioranza diserta il Consiglio. Toccato il fondo; Controlli sgraditi sulle spiagge di Sabaudia, indagato il sindaco: Minacciate le guardie costiere. Il Comune di Sabaudia cerca ausiliari del traffico: come fare domandaIl municipio punta a rafforzare i servizi di controllo della sosta e della viabilità con una nuova selezione di personale ... ilfaroonline.it Sabaudia, mozione di sfiducia contro il sindaco Mosca: si allarga la frattura in maggioranzaI consiglieri di opposizione pronti a presentare l’atto in Consiglio comunale. Possibili firme anche tra i banchi della coalizione. Sullo sfondo l’inchiesta sui chioschi e l’uscita dalla maggioranza d ... latinaoggi.eu SABAUDIA: La direzione artistica della rassegna è curata Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, l’organizzazione è di Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Sabaudia - facebook.com facebook