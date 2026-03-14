Il circolo scherma Raggetti sul podio della Rapir Cup di Zagabria

Il circolo scherma “Raggetti” di Firenze ha partecipato alla 28ª Rapir Cup di Zagabria, torneo internazionale di fioretto inserito nel circuito EFC. Durante l’evento, il club ha ottenuto due medaglie d’oro e due di bronzo. La competizione si è svolta nel fine settimana e ha coinvolto atleti provenienti da diversi paesi europei.

Nello scorso week-end, il circolo scherma “Roberto Raggetti” di Firenze si è contraddistinto riportando due ori e due bronzi in occasione della 28ª Rapir Cup di Zagabria, importante torneo internazionale di fioretto che fa parte del circuito EFC (European Fencing Confederation). Si comincia sabato 7 marzo con l’exploit della fiorettista Emma Pontello, oro nella competizione individuale under 14. La giovanissima Pontello (2014) conquista il gradino più alto del podio dopo aver sbaragliato atlete più grandi di lei e, al termine di una combattuta finale, l’atleta cinese Yunxi He, con un 15-11. Il giorno successivo è la volta di Federico Marchitelli che si aggiudica un bellissimo bronzo nell’individuale under 13. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Scherma. Per il Circolo Raggetti annata da incorniciareIl Circolo Raggetti chiude nel migliore dei modi un 2025 ricco di successi e di piazzamenti salendo più volte sul podio anche ai campionati regionali... Approfondimenti e contenuti su Il circolo scherma Raggetti sul podio... Argomenti discussi: Il circolo scherma Raggetti sul podio della Rapir Cup di Zagabria. Bronzo per Gabriel Penzo alla Rapir Cup di ZagabriaLivorno 11 marzo 2026 Bronzo per Gabriel Penzo alla Rapir Cup di ZagabriaIl giovane fiorettista del Circolo Scherma Fides sale sul podio nella prestigiosa gara Under 13 del circuito europeo Ottima ... livornopress.it Scherma. Per il Circolo Raggetti annata da incorniciareIl Circolo Raggetti chiude nel migliore dei modi un 2025 ricco di successi e di piazzamenti salendo più volte sul podio anche ai campionati regionali GP Giovanissimi che si sono svolti a Massa. La ... lanazione.it