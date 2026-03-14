Il Burnley si avvicina alla retrocessione mentre il Brighton batte i Black Cats

Il Burnley si avvicina alla zona retrocessione dopo il pareggio 0-0 contro il Bournemouth, mentre il Brighton ha battuto i Black Cats. La partita tra Burnley e Bournemouth si è conclusa senza reti, confermando le difficoltà dei padroni di casa in questa stagione. Il Brighton, invece, ha ottenuto una vittoria che rafforza la sua posizione in classifica.

2026-03-14 19:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Burnley-Bournemouth 0-0. Le speranze in calo di sopravvivenza del Burnley in Premier League hanno subito un altro duro colpo quando sono stati costretti a pareggiare a reti inviolate in casa contro il Bournemouth. La migliore occasione per i padroni di casa è arrivata al termine di un primo 45? in gran parte frammentario, quando Jaidon Anthony ha colpito il legno con un tiro al volo in area. La mancanza di qualità mostrata da entrambe le squadre a Turf Moor è continuata anche dopo l’intervallo, anche se Evanilson è andato vicino al gol quando il suo tentativo di indirizzare la palla nell’angolo più lontano su passaggio di Alex Jimenez è finito di poco a lato del palo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Burnley si avvicina alla retrocessione mentre il Brighton batte i Black Cats Articoli correlati Formazioni confermate mentre i Black Cats difendono il record di imbattibilità casalinga2026-02-02 20:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lunedì sera il... I lupi accumulano miseria sul West Ham mentre il Brighton sconfigge Burnley2026-01-03 19:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Dopo la vittoria per 3-1 dell’Aston...